Франция

Футболист пообщался с прессой после перехода в ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси на специальной пресс-конференции прокомментировал свой приход во французский клуб.

"Я хочу поблагодарить президента, Леонардо и весь клуб за то, как они меня приняли. Этот клуб готов бороться за все трофеи, и это моя цель. Я хочу продолжать становиться лучше и продолжать выигрывать трофеи. И поэтому я сделал такой шаг.

Мой отъезд из Барселоны был очень тяжелым, ведь сложно предвидеть такой поворот событий. Но, как только я прилетел в Париж, то почувствовал себя счастливым и начинаю получать удовольствие от своего перехода. Я хочу начать тренироваться как можно скорее с моими товарищами по команде".

"Играть с Неймаром и Мбаппе? Я очень счастлив. Это безумие. Я буду играть с лучшими игроками мира, и это всегда хорошо. Моя первая игра? Я не знаю, когда сыграю. Я был в отпуске месяц и только что вернулся. Мне самому может понадобиться предсезонная подготовка. Но я надеюсь, что она будет, как можно скорее. Я действительно хочу начать играть.

Играть против Барселоны в Лиге чемпионов было бы интересно. Думаю, это была бы красивая история, но было бы также странно вернуться домой. Посмотрим, произойдет ли это. Я очень хорошо знаю тренера Маурисио Почеттино. Тот факт, что он аргентинец, помог мне с самого начала. Это было важно для меня при принятии решения", — сказал Месси.

Напомним, в парижском клубе аргентинец будет выступать под 30 номером, в котором дебютировал за Барселону.