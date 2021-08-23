Франция

Швейцарский полузащитник перебрался в Лигу 1.

Лион подписал Джердана Шакири из Ливерпуля, сообщает официальный сайт французского клуба.

Соглашение с швейцарским полузащитником рассчитано на три сезона — до лета 2024 года.

Лион заплатил Ливерпулю за игрока шесть миллионов евро. Мерсисайдцы также могут рассчитывать на пять миллионов евро в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Шакири провел 22 матча за английский клуб, забив при этом гол и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, что относительно недавно Лион объявил об аренде защитника лондонского Челси Эмерсона Палмьери.