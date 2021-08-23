Швейцарский полузащитник перебрался в Лигу 1.
Джердан Шакири, фото Лион
23 августа 2021, 20:23
Лион подписал Джердана Шакири из Ливерпуля, сообщает официальный сайт французского клуба.
Соглашение с швейцарским полузащитником рассчитано на три сезона — до лета 2024 года.
Лион заплатил Ливерпулю за игрока шесть миллионов евро. Мерсисайдцы также могут рассчитывать на пять миллионов евро в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Шакири провел 22 матча за английский клуб, забив при этом гол и отдав четыре результативные передачи.
Напомним, что относительно недавно Лион объявил об аренде защитника лондонского Челси Эмерсона Палмьери.