Франция

Парижане могут продать своего нападающего.

Пари Сен-Жермен рассматривает возможность продажи Килиана Мбаппе в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание RMC Sport, парижане пришли к такому решению после очередного отказа нападающего в переговорах о новом контракте.

Источник утверждает, что ПСЖ предлагал Мбаппе существенное повышение зарплаты, но он бы все равно уступал по окладу Неймару и Месси.

Также сообщается, что Реал пока что не делал предложений по французскому нападающему, а единственный клуб, который обратился к ПСЖ относительно трансфера футболиста был из Англии.

В прошлом сезоне нападающий провел в составе ПСЖ 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе входит в список интересов Манчестер Юнайтед.