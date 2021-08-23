Парижане могут продать своего нападающего.
Килиан Мбаппе, getty images
23 августа 2021, 21:51
Пари Сен-Жермен рассматривает возможность продажи Килиана Мбаппе в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание RMC Sport, парижане пришли к такому решению после очередного отказа нападающего в переговорах о новом контракте.
Источник утверждает, что ПСЖ предлагал Мбаппе существенное повышение зарплаты, но он бы все равно уступал по окладу Неймару и Месси.
Также сообщается, что Реал пока что не делал предложений по французскому нападающему, а единственный клуб, который обратился к ПСЖ относительно трансфера футболиста был из Англии.
В прошлом сезоне нападающий провел в составе ПСЖ 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.
Напомним, что ранее Килиан Мбаппе входит в список интересов Манчестер Юнайтед.