Франция

Француз рассказал о внимании к своей персоне.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о внимании к себе со стороны прессы и болельщиков.

"Считаю ли я себя звездой? Думаю, что да. Быть звездой — это статус, но это не делает меня лучше других. Например, чтобы мне выйти на прогулку, нужна большая организованность, нужно быть готовым.

Болельщик уделяет вам много внимания. Но иногда этого внимания слишком много. Они могут не уважать вашу конфиденциальность.

Мы даем людям радость, доставляя им удовольствие каждые три дня и уделяя им свое время. Невозможно ожидать нормальной жизни, но я думаю, что немного уважения к частной жизни футболиста должно присутствовать", — сказал Мбаппе.

Больше читайте в материале, который выйдет на Football.ua в ближайшее время.

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