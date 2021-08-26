Франция

Бразильский хавбек сменил португальский чемпионат на французский.

Полузащитник Браги Франсержиу подписал контракт с Бордо, сообщает официальный сайт французского клуба.

Соглашение с 30-летним бразильцем рассчитано до лета 2024 года. Также в контракт включена опция его продления на один сезон. В новой команде футболист будет выступать под 13-м номером.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около шести миллионов евро.

В прошедшем сезоне Франсержиу провел 44 поединка, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

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