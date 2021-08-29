Франция

Аргентинский форвард может уже сегодня дебютировать во французском чемпионате.

Новоиспеченный нападающий ПСЖ Лионель Месси попал в заявку парижского клуба на предстоящий поединок четвертого тура французской Лиги 1 против Реймса. Об этом сообщает пресс-служба "парижан".

Напомним, Месси перебрался в ПСЖ 10 августа, получив статус свободного агента от Барселоны. С тех пор он тренировался с клубом и набирал форму в преддверии своего дебюта.

Также отметим, что в заявку команды Маурисио Почеттино вернулся и Неймар, который еще не играл в нынешнем сезоне. Помимо них в списке присутствует и Килиан Мбаппе, за которым охотится Реал на трансферном рынке.

Напомним, матч Реймс — ПСЖ пройдет сегодня, 29 августа, в 21:45 по киевскому времени.