Италия

Футболист может продолжить карьеру в Италии.

Вингер киевского Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес близок к переходу в итальянскую Салернитану.

"По Жерсону ведутся очень серьезные переговоры с Салернитаной. Вполне вероятно, что уже завтра он отправится в Италию.

Вопрос еще не окончательно решен. Луческу дал добро на продажу Родригеша, у него есть претензии к игре футболиста", — сказал украинский журналист Игорь Цыганык.

Напомним, Салернитана является новичком Серии А. Цена Жерсона на Transfermarkt — три миллиона евро.

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