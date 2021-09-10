Франция

Футболисту надоела постоянная критика.

Вингер сборной Бразилии и ПСЖ Неймар заявил, что ему не хватает уважения со стороны болельщиков.

"Очевидно, что команда — это самое важное. Я очень рад быть лучшим бомбардиром сборной в отборочных матчах, отдал наибольшее количество передач за сборную.

Надеюсь, что скоро, если все пойдет хорошо, для меня будет честью обогнать Пеле в списке лучших бомбардиров всех времен.

Не знаю, что еще сделать, чтобы меня зауважали. Иногда я попросту не прихожу на послематчевые интервью, так как в мой адрес будет много критики. Подумайте над этим немного ", — сказал Неймар после победного матча за сборную Бразилии против Перу (2:0), в котором от отметился голом и ассистом.

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