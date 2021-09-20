Франция

Именитый француз дал ценный совет аргентинскому форварду.

Пари Сен-Жермен вырвал победу у Лиона в рамках матча шестого тура французской Лиги 1, забив победный гол в компенсированное время.

В средине второй половины встречи наставник парижан Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси, который сразу выразил свое недовольство, не пожав руку тренеру.

Бывший французский футболист Тьерри Анри, который был одноклубником Месси в Барселоне, отреагировал на конфликт между тренером и футболистом, дав совет форварду парижан.

"Удивлен ли я? Да нет, не совсем. Меня это не удивляет. Может, Месси не хотел уходить с поля. Мы не знаем, что они говорят друг другу. Он определенно хотел остаться на поле, чтобы забить. Но голы придут, придут незаметно. Даже лучшему игроку в мире требуется время, чтобы адаптироваться", — приводит слова Анри Get French Football News

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