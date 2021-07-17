Франция

Новичок парижан отправился на самоизоляцию.

Защитник Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими пропустил товарищеский поединок против Шамбли.

Как сообщает издание L`Equipe, марокканский защитник заразился коронавирусом и пропусти определенный период.

В минувшем сезоне Ашраф Хакими провел в футболке Интера 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

В стане "нерадзурри" марокканский латераль также успел завоевать чемпионство Серии А.

Напомним, что ПСЖ показал наивысшие убытки среди клубов Лиги 1 за прошлый сезон.