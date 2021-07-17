Новичок парижан отправился на самоизоляцию.
Ашраф Хакими, getty images
17 июля 2021, 18:59
Защитник Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими пропустил товарищеский поединок против Шамбли.
Как сообщает издание L`Equipe, марокканский защитник заразился коронавирусом и пропусти определенный период.
В минувшем сезоне Ашраф Хакими провел в футболке Интера 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
В стане "нерадзурри" марокканский латераль также успел завоевать чемпионство Серии А.
Напомним, что ПСЖ показал наивысшие убытки среди клубов Лиги 1 за прошлый сезон.