Спортивный директор ПСЖ высказался о возможном трансфере лидера команды.
Леонардо, Getty images
05 октября 2021, 20:06
Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо высказался о возможном трансфере Килиана Мбаппе.
По его словам, Реал неуважительно относится к парижскому гранду.
"Это пора прекращать. Мбаппе — футболист ПСЖ, Это является неуважением к футболисту и клубу. Мы больше не намерены это терпеть. Клуб понимает, что отношения с футболистом продолжаются",- считает функционер.
Напомним, ранее президент Реала Перес выразил надежду, что 1 января клуб завершит подписание француза.