Франция

Спортивный директор ПСЖ высказался о возможном трансфере лидера команды.

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо высказался о возможном трансфере Килиана Мбаппе.

По его словам, Реал неуважительно относится к парижскому гранду.

"Это пора прекращать. Мбаппе — футболист ПСЖ, Это является неуважением к футболисту и клубу. Мы больше не намерены это терпеть. Клуб понимает, что отношения с футболистом продолжаются",- считает функционер.

Напомним, ранее президент Реала Перес выразил надежду, что 1 января клуб завершит подписание француза.