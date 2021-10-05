Флорентино Перес развеял слухи о зимнем трансфере звезды ПСЖ.
КИЛИАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
05 октября 2021, 19:40
Президент мадридского Реала Флорентино Перес прокомментировал свои слова о том, что "сливочные" планируют подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе предстоящей зимой.
"Меня неправильно поняли. Я сказал о том, что нам нужно дождаться следующего года, чтобы получить какие-либо новости о ситуации с Мбаппе. Мы всегда с уважением относимся к ПСЖ, с которым у нас хорошие отношения", — приводит слова Переса журналист Le10Sport Адриен Гренье в своем твиттере.
Ранее Мбаппе сообщил ПСЖ о своем желании уйти в конце июля, чтобы французский клуб смог извлечь выгоду от его трансфера.