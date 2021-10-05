Испания

Флорентино Перес развеял слухи о зимнем трансфере звезды ПСЖ.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес прокомментировал свои слова о том, что "сливочные" планируют подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе предстоящей зимой.

"Меня неправильно поняли. Я сказал о том, что нам нужно дождаться следующего года, чтобы получить какие-либо новости о ситуации с Мбаппе. Мы всегда с уважением относимся к ПСЖ, с которым у нас хорошие отношения", — приводит слова Переса журналист Le10Sport Адриен Гренье в своем твиттере.

Ранее Мбаппе сообщил ПСЖ о своем желании уйти в конце июля, чтобы французский клуб смог извлечь выгоду от его трансфера.