Франция

Аргентинец поделился первыми впечатлениями от французского чемпионата.

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси сравнил испанский чемпионат с французской Лигой 1.

По его мнению, во Франции команды играют более плотно, нежели в Испании.

"На первый взгляд кажется, что в Лиге 1 больше делают упор на физику, чем в Испании. Здесь команды очень развиты физически, они действуют гораздо плотнее на поле. Конечно, рано делать окончательные выводы, ведь я здесь не так давно. Одно дело играть, а другое — смотреть по телевизору",- считает футболист.

Напомним, Месси перебрался в Пари Сен-Жермен этим летом, после того как не смог продлить контракт с Барселоной.

За новую команду 34-летний форвард провел 5 матчей, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.