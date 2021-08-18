Франция

Сообщается, что футболист ведет себя высокомерно.

В летнее трансферное окно капитан мадридского Реала Серхио Рамос перебрался на правах свободного агента в ПСЖ.

Футболист еще не дебютировал за парижский клуб из-за травмы, однако уже огорчает владельцев и тренеров.

По информации Cadena SER, их источники во французском клубе сообщает, что испанец ведет себя высокомерно по отношению к персоналу.

В ПСЖ с таким отношением испанца к делу мириться не станут. Если он не попросит прощения у персонала, то Маурисио Почеттино будет его игнорировать.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения Рамос рискует пропустить два месяца.

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