Сообщается, что футболист ведет себя высокомерно.
Серхио Рамос, Getty Images
18 августа 2021, 15:58
В летнее трансферное окно капитан мадридского Реала Серхио Рамос перебрался на правах свободного агента в ПСЖ.
Футболист еще не дебютировал за парижский клуб из-за травмы, однако уже огорчает владельцев и тренеров.
По информации Cadena SER, их источники во французском клубе сообщает, что испанец ведет себя высокомерно по отношению к персоналу.
В ПСЖ с таким отношением испанца к делу мириться не станут. Если он не попросит прощения у персонала, то Маурисио Почеттино будет его игнорировать.
Ранее сообщалось, что из-за повреждения Рамос рискует пропустить два месяца.
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