Аргентинец возобновил занятия с командой.
Мауро Икарди, Getty Images
21 октября 2021, 21:25
Нападающий Мауро Икарди приступил к тренировкам ПСЖ и может вскоре вернуться на поле, сообщает RMC Sport.
Икарди с разрешения клуба пропустил несколько последних тренировок парижан после ссоры с женой Вандой Нарой. Однако пара, похоже, помирилась, поскольку именно Нара привезла аргентинца на сегодняшнюю тренировку.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что в подписании Икарди заинтересованы Ювентус, Тоттенхэм и Милан.