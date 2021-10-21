Франция

Аргентинец возобновил занятия с командой.

Нападающий Мауро Икарди приступил к тренировкам ПСЖ и может вскоре вернуться на поле, сообщает RMC Sport.

Икарди с разрешения клуба пропустил несколько последних тренировок парижан после ссоры с женой Вандой Нарой. Однако пара, похоже, помирилась, поскольку именно Нара привезла аргентинца на сегодняшнюю тренировку.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что в подписании Икарди заинтересованы Ювентус, Тоттенхэм и Милан.