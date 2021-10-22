Испания

Парижане не смогли заинтересовать испанского нападающего.

Пари Сен-Жермен был заинтересован в подписании Анссумане Фати на правах свободного агента, но получил отказ.

Как сообщает Mundo Deportivo, парижане делали испанскому нападающему очень щедрое предложение.

Источник утверждает, что Пари Сен-Жермен готов был заплатить 30 миллионов евро подъемных и предлагал контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Однако сам футболист и его агент Жорже Мендеш посчитали, что наилучшие условия для развития — в Барселоне.

Отметим, что контракт Анссумане Фати с Барселоной истекал летом 2022 года, но стороны продлили соглашение до 2027 года.

Напомним, что ранее 18-летний футболист рассказал о том, что мечтал остаться в Барселоне, несмотря на предложения от других команд.