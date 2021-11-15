Франция

Футболист не собирается продлевать контракт с Миланом.

Полузащитник итальянского Милана Франк Кессье не собирается продлевать контракт с клубом.

Ивуариец привлек к себе внимание некоторых топ-клубов, которые хотели бы подписать его на правах свободного агента.

За ситуацией футболиста внимательно следит мадридский Реал. Но и французский ПСЖ хочет составить конкуренцию "королевскому клубу" за хавбека.

В текущем сезоне на счету Франка девять поединков за "россонери" в чемпионате Италии, в которых он забил два гола.

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