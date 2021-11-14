ЧМ-2022. Отбор

По соглашению Лео мог сыграть за национальную команду не более 20-ти минут.

ПСЖ отпустил Лионеля Месси в сборную Аргентины с условием, что тот сыграет не более 20-ти минут в отборочном матче ЧМ-2022 против Уругвая — утверждает Marca.

Лео пропустил из-за травмы два последних матча своего клуба, поэтому парижане волновались о том, чтобы аргентинец не усугубил свое повреждение в стане национальной команды и согласовали "особые условия", по которым его должен был использовать Лионель Скалони в своей команде.

В отборочном матче против Уругвая, который аргентинцы выиграли на выезде со счетом 1:0, Месси вышел на замену (впервые за последние пять лет) на 76-й минуте и провел на поле 20 минут, не отметившись результативными действиями.

На послематчевой пресс-конференции тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие капитана в стартовом составе тем, что ему дали возможность отдохнуть перед поединком против Бразилии, запланированным на 17 ноября.

Сборная Аргентины идет второй в отборе на ЧМ-2022 в Южной Америке, отставая от уже гарантировавшей себе место на мундиале Бразилии на 6 очков, и опережая Эквадор на 8 пунктов.