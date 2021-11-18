Франция

Испанец все никак не может дебютировать в составе парижан после летнего перехода из мадридского Реала.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос сможет принять участие в поединке 14 тура французской Лиги 1 против Нанта. Об этом сообщает L’Equipe.

Для 35-летнего испанца это может быть дебютная игра за французский гранд, к которому он присоединился в летнее трансферное окно.

Напомним, Рамос перебрался в ПСЖ прошлым летом в качестве свободного агента, но все никак не может дебютировать в команде Маурисио Почеттино из-за постоянных травм.

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