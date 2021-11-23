Франция

Аргентинец прокомментировал выступления португальского форварда.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился своим мнением об игре нападающего Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед и рассказал о соперничестве с ним.

"Криштиану уже знал клуб, но впечатляет, как он адаптировался в новых условиях. С самого начала он начал забивать. В АПЛ МЮ выступает не так хорошо, но в этом чемпионате бывает много поворотов, многое может измениться после декабря.

Уже прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы индивидуально и с командами боролись за одни и те же цели. Это был прекрасный период как для нас, так и для болельщиков. Воспоминания об этом останутся в истории футбола", – рассказал Месси в интервью изданию Marca.

Ранее Месси заявлял, что хотел бы вернуться в Барселону.