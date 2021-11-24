Франция

Французский тренер не готов приступать к тренерской работе.

Пари Сен-Жермен в свете возможного ухода Маурисио Почеттино в Манчестер Юнайтед контактировал с Зинедином Зиданом.

Как сообщает издание As, французский тренер отказался от возможности возглавить парижан.

Источник утверждает, что Зинедин Зидан не хочет приступать к работе посреди сезона, а также желает еще немного отдохнуть.

Тем не менее, тренер был рад интересу и готов возглавить Пари Сен-Жермен в следующее межсезонье.

Напомним, что Маурисио Почеттино согласился возглавить Манчестер Юнайтед, но французский клуб вряд ли его отпустит, учитывая отсутствие замены.