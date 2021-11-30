Франция

Нассер Аль-Хелайфи поздравил итальянского голкипера парижан.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи поздравил итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму с получением трофея имени Льва Яшина, который был вручен ему как лучшему голкиперу мира от французского журнала France Football.

"Мы гордимся тем, что Джанлуиджи выиграл этот приз. Завоевать такую награду в 22 года — выдающееся достижение.

Мы уверены, что он сыграет большую роль в успехе проекта ПСЖ в грядущие годы", — приводит слова Аль-Хелайфи пресс-служба парижан.

Напомним, Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2021 года.