Италия

Итальянский агент поделился информацией относительно своих клиентов.

Футбольный агент Мино Райола рассказал о начале переговоров по новым контрактам Алессио Романьоли и Златана Ибрагимовича с Миланом.

"Может ли Романьоли остаться в Милане? Все возможно. Ибрагимович никогда не меняется, он остается таким же. Продлит ли он контракт? Все возможно".

Также известный функционер прокомментировал ситуацию с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в ПСЖ и прекращение сотрудничества с Федерико Бернердески.

"Ситуация с Доннаруммой непростая. Но я уже говорил, что у него не будет проблем, и их не будет. Милан? Не предлагал его услуги никому, я не таксист. Я работаю на благо футболистов, ни о чем не жалею.

Бернардески? Когда я теряю футболистов это всегда моя вина. Желаю ему всего лучшего. Они всегда могут уходить, это не мои узники", – рассказал Райола в интервью Gazzetta dello Sport.