ЧМ-2022. Отбор

Голкипер сборной Италии не считает, что переход в ПСЖ не сделал его слабее.

Джанлуиджи Доннарумма не согласен, что уменьшение количества игрового времени в клубе из-за того, что приходится «делиться» с Кейлором Навасом сказывается на качестве его игры.

"Не стану спорить, сидение на скамейке запасных меня немного нервирует, – цитирует голкипера TNT Sports. – Но это никак не сказывается на качестве моей игры".

"Думаю, что эта сборная заслуживает того, чтобы сыграть на чемпионате мира. И мы сделаем все, чтобы это доказать".

Перед заключительным туром отбора Италия и Швейцария набрали равное количество очков. Италия сыграет в гостях с Северной Ирландией, а Швейцария дома с Болгарией.