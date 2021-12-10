Франция

Футболист ПСЖ продолжает восстанавливаться после повреждения.

Защитник французского Пари Сен-Жермен Серхио Рамос рискует пропустить очередной матч своей команды — на этот раз против Монако.

По информации Le Parisien, 35-летний футболист сегодня приступил к индивидуальным тренировкам, однако практически наверняка не сможет принять участия в поединке против "монегасков", так как два дня — слишком короткий срок для полноценного восстановления.

В текущем сезоне Серхио Рамос сыграл лишь в одном поединке за ПСЖ (против Сент-Этьена), после чего пресс-служба парижского клуба проинформировала общественность о мышечной усталости футболиста.

Ранее ситуацию вокруг футболиста прокомментировал наставник французского клуба Маурисио Почеттино.