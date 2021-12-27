Франция

Оба клуба пострадали из-за собственных болельщиков.

Лион и Париж были исключены из текущего розыгрыша Кубка Франции из-за беспорядков на трибунах на матче 1/32 финала турнира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

При этом Париж будет вынужден провести следующие пять домашних матчей без болельщиков и выплатит штраф в размере 10 тысяч евро.

Лион в свою очередь получил условную дисквалификацию из Кубка Франции на следующий сезон. Также фанаты "львов" не смогут посещать выездные матчи клуба до конца сезона-2021/22.

Также Лион обязан выплатить штраф в размере 52 тысяч евро, а также покрыть расходы на ремонт трибун на стадионе Парижа.

Напомним, матч между Парижем и Лионом был прерван после перерыва из-за того, что фанаты Лиона напали на болельщиков хозяев, после чего толпа прорвалась на поле. В итоге матч прервали при счете 1:1.

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