Рома планирует усилить состава в ближайшее зимнее трансферное окно и ищет игрока в среднюю линию поля.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, римляне рассматривают кандидатуру Бруну Гимарайнша из Лиона.

В текущем сезоне бразильский опорный полузащитник провел 22 матча на клубном уровне, отметившись пятью результативными передачами.

Напомним, что ранее Бруну Гимарайншем интересовался другой представитель чемпионата Италии — Интер.