Римляне хотят усилить среднюю линию поля.
Бруну Гимарйнш, getty images
24 декабря 2021, 20:31
Рома планирует усилить состава в ближайшее зимнее трансферное окно и ищет игрока в среднюю линию поля.
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, римляне рассматривают кандидатуру Бруну Гимарайнша из Лиона.
В текущем сезоне бразильский опорный полузащитник провел 22 матча на клубном уровне, отметившись пятью результативными передачами.
Напомним, что ранее Бруну Гимарайншем интересовался другой представитель чемпионата Италии — Интер.