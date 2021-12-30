Франция

Французский клуб недоволен выступлениями хавбека.

Полузащитник Джердан Шакири может покинуть Лион в зимнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.

Лион недоволен выступлениями Шакири и готов расстаться с ним уже спустя шесть месяцев после перехода. В данный момент французский клуб ожидает предложений по 30-летнему игроку.

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Шакири перешел в Лион в августе из Ливерпуля за 6 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в футболке "ткачей", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси готов вернуть защитника Эмерсона из аренды в Лионе.