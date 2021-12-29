"Горнякам" придется выложить крупную сумму за Давида Нереса.
давид нерес, getty images
29 декабря 2021, 10:28
Нападающий амстердамского Аякса и сборной Бразилии Давид Нерес может перебраться в донецкий Шахтер.
"Горняки" активно ищут замену тяжело травмированному Траоре, и одним из таких вариантов видится именно Нерес, сообщает Goal.
Украинский клуб уже сделал предложение Аяксу, но получил отказ. Ожидается, что следующее предложение будет составлять порядка 15 млн евро.
В текущем сезоне Нерес сыграл 22 поединка за нидерландский клуб во всех турнирах, забив при этом четыре мяча, а также отдав две результативные передачи.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает бразильца в 22 млн евро.
Ранее сообщалось, что Брентфорд предложил 15 млн евро за Мудрика.