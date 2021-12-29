Украина

"Горнякам" придется выложить крупную сумму за Давида Нереса.

Нападающий амстердамского Аякса и сборной Бразилии Давид Нерес может перебраться в донецкий Шахтер.

"Горняки" активно ищут замену тяжело травмированному Траоре, и одним из таких вариантов видится именно Нерес, сообщает Goal.

Украинский клуб уже сделал предложение Аяксу, но получил отказ. Ожидается, что следующее предложение будет составлять порядка 15 млн евро.

В текущем сезоне Нерес сыграл 22 поединка за нидерландский клуб во всех турнирах, забив при этом четыре мяча, а также отдав две результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает бразильца в 22 млн евро.

Ранее сообщалось, что Брентфорд предложил 15 млн евро за Мудрика.