Франция

Защитник Бордо прокомментировал отстранение от команды.

Как стало известно несколькими днями ранее, центральный защитник французского Бордо Лоран Косельни, известный также по продолжительным выступлениям в составе лондонского Арсенала, был отстранен от работы с командой в результате серии неудачных выступлений.

36-лентий исполнитель прокомментировал произошедшее следующим образом:

"Это была хорошая пощечина для меня. В среду у меня была встреча с Жераром Лопесом и Адмаром Лопесом, техническими директорами клуба, которые сказали мне, что помогут с поиском места для продолжения карьеры, а пока что я буду тренироваться вместе с основной командой.

Причин такого решения мне называть никто не стал. Они просто сказали, что такова их новая стратегия развития клуба, и что они найдут наилучшее решение вместе с финансовым директором.

Все восемнадцать лет своей карьеры я был профессионалом. Посмотрите на мою карьеру, посчитайте количество матчей, которые я провел. Это все потому, что я люблю вино? Очевидно, что я люблю вино, так как я живу в винодельческом регионе.

Понятное дело, что у меня есть моменты с семьей, когда мы пьем вино. Но после этого у меня есть обязанности по работе, и я всегда нахожусь в нужном месте, тщательно и своевременно выполняю необходимые указания.

Я был капитаном во всех командах, где бы ни выступал, поэтому отобранную капитанскую повязку воспринял болезненно. Быть капитаном — это не значит постоянно шуметь на партнеров, что сказывается только в негативном ключе. Я всегда говорил людям правду. Например, Хатему Бен Арфа.

Не хочу покидать команду таким образом. Хочу бороться за нее, достигать результатов. Это достаточно трудное время, но мы должны сохранять спокойствие, и вместе искать решение", — заявил французский футболист.

Отметим, что на данный момент бордо с 17 набранными очками занимает аналогичное место в турнирной таблице французской Лиги 1, а Лоран Косельны в текущем сезоне отыграл 11 матчей в чемпионате, оформив один результативный пас.