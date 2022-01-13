30-летний форвард из Конго продолжит карьеру во Франции.
Седрик Бакамбу, ФК Марсель
13 января 2022, 17:37
Бывший нападающий Вильярреала Седрик Бакамбу поставил свою подпись под контрактом с Марселем. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
После успешного медицинского смотра 30-летний форвард из Конго заключил контракт с "провансальцами" до лета 2024 года.
Футболист достался французам бесплатно, так как у него закончился контракт с китайским клубом Бейцзин Гоань.
В нынешнем сезоне Бакамбу провел 13 поединков, в которых забил пять голов и отдал один ассист.
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