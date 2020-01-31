Форвард мог провести вторую половину сезона в стане каталонцев.
Седрик Бакамбу, getty images
31 января 2020, 12:30
Нападающий Бэйдзинь Гоань Седрик Бакамбу был в шаге от того, чтобы перейти в Барселону на правах аренды до конца сезона.
Ранее отмечалось, что спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль уже договорился с клубом и агентом игрока, а сам форвард уже сел на самолет в Испанию с пересадкой в Гонконге.
Только вот в Гонконге Бакамбу и остался, так как представители "блаугранас" сообщили ему, что клуб передумал арендовать его. В итоге, Седрик вернулся в расположение своего клуба, иронично отреагировав на срыв перехода.
Ранее сообщалось, что Барса и вовсе не будет искать форварда, а на позиции травмированного Суареса сыграет Гризманн.