Нападающий Бэйдзинь Гоань Седрик Бакамбу был в шаге от того, чтобы перейти в Барселону на правах аренды до конца сезона.

Ранее отмечалось, что спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль уже договорился с клубом и агентом игрока, а сам форвард уже сел на самолет в Испанию с пересадкой в Гонконге.

Только вот в Гонконге Бакамбу и остался, так как представители "блаугранас" сообщили ему, что клуб передумал арендовать его. В итоге, Седрик вернулся в расположение своего клуба, иронично отреагировав на срыв перехода.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2