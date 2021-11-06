Испания

30-летний форвард может достаться "блаугранас" бесплатно.

Нападающий Бэйцзин Гоань Седрик Бакамбу попал в сферу интересов Барселоны, сообщает AS.

По информации источника, руководство "блаугранас" хочет усилить атакующую линию из-за постоянных травм аргентинца Серхио Агуэро.

Также отмечается, что Барселона уже начала переговоры с 30-летним форвардом, у которого заканчивается контракт с китайским клубом 1 января. Таким образом, в случае перехода он достанется каталонскому клубу бесплатно.

Помимо всего уточняется, что Барселона уже дважды пыталась подписать Бакамбу в прошлом — впервые в сезоне-2019/20 на замену Луису Суаресу, а второй раз — прошлым летом, но финансовые запросы китайского клуба были слишком велики.

Ранее Бакамбу уже выступал в Ла Лиге в составе Вильярреала с 2015 по 2018 год. В нынешнем сезоне он провел 13 поединков, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

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