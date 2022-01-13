Франция

Бельгийский хавбек продолжит защищать цвета "монегасков".

Полузащитник Элиот Матазо поставил свою подпись под новым контрактом с Монако. Об этом сообщает пресс-служба "монегасков".

Новое соглашение с 19-летним бельгийским футболистом рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Матазо провел 18 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, 10 дней назад французский клуб сменил главного тренера.

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