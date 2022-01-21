Франция 21 января 2022, 11:04 Ренн продлил контракт с нападающим юношеской сборной Франции До конца сезона-2021/22 Маттис Аблин отправлен в аренду в Гавр. Маттис Аблин, фото ФК Ренн 21 января 2022, 11:04 Форвард юношеской сборной Франции (U-18) Маттис Аблин продлил контракт с Ренном до 2025 года — сообщил официальный сайт клуба. До окончания сезона-2021/22 Аблин на правах аренды будет выступать за Гавр. Маттис провел 8 матчей в Лиге 1 за первую команду Ренна (0 голов) и 2 матча (1 гол) в Лиге конференций. Команды Гавр Ренн Источники ФК Ренн Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте