Франция

До конца сезона-2021/22 Маттис Аблин отправлен в аренду в Гавр.

Форвард юношеской сборной Франции (U-18) Маттис Аблин продлил контракт с Ренном до 2025 года — сообщил официальный сайт клуба.

До окончания сезона-2021/22 Аблин на правах аренды будет выступать за Гавр.

Маттис провел 8 матчей в Лиге 1 за первую команду Ренна (0 голов) и 2 матча (1 гол) в Лиге конференций.