Лига конференций

Решение по несыгранному матчу примет Дисциплинарный орган УЕФА.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским Тоттенхэмом и французским Ренном не состоится. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

Напомним, матч был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в составе лондонского клуба. Однако УЕФА не смог найти подходящую дату, чтобы сыграть эту встречу.

"К сожалению, несмотря на все усилия, УЕФА не нашел решение, которое удовлетворило бы оба клуба. Как следствие, матч не может быть сыгран и решение по нему будет принимать Дисциплинарный орган УЕФА в соответствии с регламентом соревнований", — говорится в заявлении УЕФА.

После пяти игр Ренн гарантировал себе первое место в группе и как следствие путевку в плей-офф Лиги конференций, а у Тоттенхэма семь очков и третье место. "Шпорам" нужна была победа, чтобы выйти из группы. На последнем месте Мура — три очка.

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