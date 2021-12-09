Лига конференций

Французский коллектив придерживается спортивных принципов.

Лондонский Тоттенхэм захлестнула очередная волна COVID-19, о чем на предматчевой пресс-конференции накануне заключительного тура группового этапа Лиги конференций УЕФА завил главный тренер "шпор" Антонио Конте, а чуть позднее клуб объявил о прошении в адрес УЕФА о переносе игры против французского Ренна.

Судьба матча повисла на волоске, так как никто не знает, насколько длительным будет процесс восстановления футболистов английского клуба.

Впрочем, французская сторона не спешит требовать от УЕФА присудить техническое поражение соперникам за неявку на поединок, и старается придерживаться спортивных принципов.

Исходя из опубликованной позиции Ренна, можно сделать вывод, что лидеры квартета G определенно хотят сыграть гостевой матч, но уже в другой день, против команды, которая еще не решила свою судьбу относительно возможного выхода в плей-офф.

"Поскольку матч официально не был отменен, то Ренн придерживается позиции сыграть данную игру позднее.

Представители Тоттенхэма не предоставили точную информацию о количестве зараженных футболистов, хотя в регламенте четко прописано, что игра должна состояться в случае, если в команде доступно хотя бы 13 полевых игроков и вратарь.

При этом, Тоттенхэм ссылается на решение британских властей, не предоставив ни одного официального документа с подобным содержанием.

По большому счету, мы стали свидетелями нарушений правил Fair play, если учесть тот факт, что Тоттенхэм за день до игры в обед подтвердил с помощью почтовой рассылки, что матч состоится. Ренн узнал о том, что соперники не смогут играть только в тот момент, когда в полном составе делегации приземлился в аэропорту Лондона.

Футбольный клуб Ренн также приводит к сведениям общественности, что сегодня вечером состоялась беседа между представителями УЕФА и двух клубов, на которых Тоттенхэм заявил о желании не играть этот матч.

Данное одностороннее решение не получило никакого подтверждения со стороны УЕФА", — разъяснили позицию клуба в пресс-службе "красно-черных".

Отметим, что на момент старта шестого тура Лиги конференций УЕФА, лондонский Тоттенхэм имеет по семь очков с нидерландским Витессом, которому предстоит сыграть домашний матч против аутсайдера группы — Муры.