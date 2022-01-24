Франция

Испанский защитник поделился своими эмоциями после дебютного гола в составе парижан.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал победу своей команды в матче 22 тура французской Лиги 1 против Реймса (4:0), в котором он отметился дебютным голом.

"Я очень доволен победой и своей первой игрой в стартовом составе, да и еще гол забил. Мне нравится играть на домашнем стадионе и видеть поддержку с трибун. Я рад своему первому голу за ПСЖ, но надеюсь, будут и другие.

Прошло три недели с тех пор, как я возобновил нормальную работу с общей группой. Я постепенно нахожу свой ритм, но важно прогрессировать физически, чтобы принести лучшую версию себя. Впереди самая важная часть сезона — борьба за чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.

Сначала мне было трудно в новой команде, потому что я очень долго был в Реале, но я нахожу свой баланс, и морально чувствую себя хорошо", — приводит слова Рамоса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Паредес — второй полузащитник по точности передач в топ-5 лигах с 2019 года.