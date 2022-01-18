Франция

Парижане намерены заключить краткосрочный контракт с французским форвардом.

ПСЖ продолжает активные переговоры с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство парижан готово пойти на уступки и заключить с 23-летним французом краткосрочный контракт.

Также отмечается, что стороны подвинулись вперед в переговорах и футболист готов принять предложение французского клуба.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета этого года. В связи с этим, его активно сватают в мадридский Реал, при этом "сливочные" намерены заполучить игрока свободным агентом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 27 поединков, в которых забил 19 голов и отдал 15 ассистов.

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