Защитник ПСЖ поделился мыслями о своем нынешнем клубе.
серхио рамос, getty images
27 января 2022, 19:28
Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос высказался о своем нынешнем клубе, в котором он выступает не так часто, как ему хотелось бы.
Испанец считает, что стратегия развития команды — уникальная.
"Сейчас команда на ходу и мы намерены выиграть все турниры, в которых принимаем участие. У клуба не такая уж богатая история, но проект, который здесь строят — уникальный.
Лучшие футболисты мира хотят перейти в ПСЖ. Что касается меня, то мои амбиции остались прежними — побеждать в каждом матче и соревновании", — заключил Рамос.
Ранее 35-летний защитник прокомментировал первый забитый мяч за парижан.