Франция

Защитник ПСЖ поделился мыслями о своем нынешнем клубе.

Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос высказался о своем нынешнем клубе, в котором он выступает не так часто, как ему хотелось бы.

Испанец считает, что стратегия развития команды — уникальная.

"Сейчас команда на ходу и мы намерены выиграть все турниры, в которых принимаем участие. У клуба не такая уж богатая история, но проект, который здесь строят — уникальный.

Лучшие футболисты мира хотят перейти в ПСЖ. Что касается меня, то мои амбиции остались прежними — побеждать в каждом матче и соревновании", — заключил Рамос.

Ранее 35-летний защитник прокомментировал первый забитый мяч за парижан.