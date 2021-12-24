Франция

Спортивный директор ПСЖ прокомментировал возвращение Серхио Рамоса на поле.

Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос, который перешел в стан французского клуба в летнее трансферное окно, из-за большого количества различных повреждений, сыграл всего два поединка за свой клуб.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо поделился мнением о том, не жалеет ли клуб о подписании столько травматичного футболиста.

"Мы не ожидали, что Рамос не сможет выйти на поле в течении четырех месяцев. Конечно, мы знали о его травмах, но для нас стало большим сюрпризом их количество и серьезность.

В какой-то момент появилась напряженность, но сейчас мы расслаблены, ведь он находится на правильном пути. Очень важно, чтобы во второй части сезона Серхио избежал повреждений", — приводит слова функционера Marca.

Напомним, в своем втором поединке за ПСЖ против Лорьяна, Рамос увидел перед собой красную карточку, успев получить два "горчичника" за 4 минуты.

Испанец таким образом установил уникальный рекорд среди всех футболистов из топ-5 лиг.