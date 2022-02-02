Франция

Французский хавбек может вернуться в родной чемпионат.

Полузащитник мюнхенской Баварии Корентен Толиссо может продолжить свою карьеру во французской Лиге 1. Об этом сообщает Get French Football News ссылаясь на L’Equipe.

По информации источника, в услугах 27-летнего француза заинтересован Лион, который намерен воспользоваться тем, что у футболиста заканчивается контракт с клубом.

Напомним, Толиссо является воспитанником Лиона, который он покинул в 2017 году.

В нынешнем сезоне Толиссо провел 15 поединков, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

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