Германия

Француз не намерен продлевать контракт.

Французский полузащитник Баварии Корентен Толиссо намерен покинуть мюнхенский клуб будущим летом.

Футболист недоволен своим положением в команде, а потому не планирует продлевать действующий контракт, сообщает Кристиан Фальк.

Бавария предпринимала попытки продлить соглашение, однако хавбек четко дал понять клубу, что хочет гарантировано получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Толиссо провел всего 1 игру в составе Баварии, в которой не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересованы два гранда АПЛ.

Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.