Француз не намерен продлевать контракт.
Корентен Толиссо
14 октября 2021, 19:59
Французский полузащитник Баварии Корентен Толиссо намерен покинуть мюнхенский клуб будущим летом.
Футболист недоволен своим положением в команде, а потому не планирует продлевать действующий контракт, сообщает Кристиан Фальк.
Бавария предпринимала попытки продлить соглашение, однако хавбек четко дал понять клубу, что хочет гарантировано получать больше игровой практики.
В текущем сезоне Толиссо провел всего 1 игру в составе Баварии, в которой не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересованы два гранда АПЛ.
Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.