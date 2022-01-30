Франция

Функционер прокомментировал трансфер украинского хавбека.

Технический директор Бордо Адмар Лопеш поделился своим мнением о подписании полузащитника Даниила Игнатенко.

"Даниил – молодой игрок с потенциалом. Как результат, он отлично соответствует проекту клуба.

Он – сильный опорный полузащитник с хорошими физическими данными для Лиги 1. Даниил – игрок на будущее, поэтому мы очень довольны тем, что он присоединился к нам", – рассказал Лопеш в комментарии официальному сайту клуба.

Игнатенко присоединился к Бордо на правах аренды из Шахтера до конца сезона. "Жирондинцы" также имеют опцию выкупа украинского хавбека.