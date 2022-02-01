Франция

Новичок французского клуба высказался о своих задачах на вторую часть сезона.

Арендованный у донецкого Шахтера новичок Бордо Даниил Игнатенко высказался о своих планах на ближайшее будущее.

Напомним, контракт подписан до конца сезона с возможностью выкупа.

"Я немного разговариваю на английском языке, но сейчас нанял репетитора по французскому. Когда поступило предложение, то я долго не думал. Это один из топ-5 чемпионатов, а Бордо — клуб с большой историей.

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Шахтер? У меня нет обиды или злости, что не было шанса проявить себя. Их политика — бразильцы, а на моей позиции играет Степаненко — легенда клуба. Шахтер — мой клуб, но не родной, родной — Металлург. Нет никаких обид, моя задача — остаться в Бордо, помочь команде выбраться из той тяжелой ситуации, в которой она оказалась и играть.

Все зависит только от меня. Хочу доказать руководству, что они не ошиблись и по окончанию сезона подписать полноценный контракт", — сказал украинский опорник пресс-службе Бордо.

Отметим, что помимо Игнатенко, Бордо арендовал боснийского форварда.