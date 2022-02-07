Франция

"Доги" имеют самый положительный баланс среди пять лучших чемпионатов Европы.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг трансферных балансов клубов из топ-чемпионатов Европы за последние десять сезонов.

В данном списке учитывались трансферы из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции с лета 2012 года.

Лучшим клубом с положительном балансом на трансферном рынке стал французский Лилль, который потратил 319 миллионов евро, а заработал 668 млн евро. Трансферный баланс "догов" составил 349 млн евро.

На втором месте еще один французский клуб — Лион, который потратил 439 млн евро и заработал 686 млн евро, что составляет разницу в 247 млн евро. Третье место у итальянской Дженоа, которую ранее возглавлял украинец Андрей Шевченко — ее трансферный баланс составил 200 млн евро.

В топ-5 клубов по положительному балансу вошли Удинезе и Аталанта — 172 млн евро и 162 млн евро соответственно.

Ранее сообщалось, что у Манчестер Юнайтед худший трансферный баланс за последние десять лет по данным CIES.