Франция

Аргентинец прокомментировал изменения в первенстве Франции.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился своим мнением о текущем положении дел во французской Лиге 1.

"Лига 1 сильно прогрессирует в последние годы. Заслуга ПСЖ в этом большая. Клуб значительно повысил интерес к Лиге 1 в мире. Сегодня это очень конкурентоспособная лига, где любая команда способна обыграть тебя и доставить проблемы.

Французский чемпионат мне кажется все более сбалансированным турниром, как и футбол в целом. Сегодня в спорте все труднее и труднее выигрывать матч за матчем", – приводит слова Месси RMC Sport.

В текущем сезоне Лиги 1 34-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Месси не покинет ПСЖ до начала чемпионата мира в Катаре.