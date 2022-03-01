Франция

Аргентинський нападник вражений ситуацією, що склалася.

Ліонель Мессі залишився незадоволеним тим, що публікується у французькій пресі, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, аргентинський нападник із труднощами переносить критику від французької преси.

Також стверджується, що Ліонель Мессі висловив керівництву своє невдоволення ситуацією, що склалася.

У поточному сезоні Мессі зіграв за ПСЖ 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив сім голів та віддав вісім асистів.

Нагадаємо, що матч проти Нанта став 800 для Мессі на клубному рівні.