Франция

Тренер Ювентуса потрапив до списку можливих наступників Почеттіно.

ПСЖ продовжує оновлювати список можливих нових тренеров команди — повідомляє Calciomercato.it.

Цього разу до Зінедіна Зідана, Мікеля Артети, Антоніо Конте та Тіаго Мотти доєднався Массіміліано Аллегрі.

Аллегрі раніше працював з Альянезе, СПАЛ, Гросетто, Сассуоло, Кальярі, Міланом та двічі з Ювентусом.

Після чергового вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів майже всі впевнені, що команда змінить тренера влітку.