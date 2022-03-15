Тренер Ювентуса потрапив до списку можливих наступників Почеттіно.
Массіміліано Аллегрі, Getty Images
15 марта 2022, 14:11
ПСЖ продовжує оновлювати список можливих нових тренеров команди — повідомляє Calciomercato.it.
Цього разу до Зінедіна Зідана, Мікеля Артети, Антоніо Конте та Тіаго Мотти доєднався Массіміліано Аллегрі.
Аллегрі раніше працював з Альянезе, СПАЛ, Гросетто, Сассуоло, Кальярі, Міланом та двічі з Ювентусом.
Після чергового вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів майже всі впевнені, що команда змінить тренера влітку.