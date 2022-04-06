Германия

Керманича мюнхенців цікавлять коштовні високоякісні гравці.

Оскільки відкриття літнього трансферного ринку вже не за горами, команди поступово починають прицінюватися до можливих придбань.

Зокрема, деякі головні тренери, окрім безпосередніх пошуків нових виконавців, вважають за необхідне ще й будувати оптимістичні, проте малоймовірні, плани відносно бажаних ними трансферів.

Керманич мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн теж виявився не проти стати послідовником подібного підходу, розказавши своїх потенційних кандидатів на перехід до складу "Червоної машини".

"Мбаппе, безумовно, не є поганим нападником для будь-якої команди. Я також думаю, що Френкі де Йонг — чудовий гравець.

Але вони обидва поза нашими фінансовими можливостями", — пошкодував німецький фахівець.

Нагадаємо, що раніше Нагельсманн розповідав про своє бачення розвитку футболу.